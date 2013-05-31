Российские источники опровергают поставку в Сирию зенитно-ракетных систем

Как пишет Лента.ру, об этом сообщает российская газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в оборонной промышленности. Источник заявил, что системы в Сирию не поставлены и не известно, будут ли поставлены в 2013 году.

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Источник газеты «Коммерсантъ», близкий к системе ВТС, сообщил, что поставка шести комплексов С-300 по контракту, заключенному в 2010 году, запланирована на второй квартал 2014 года. Собеседник издания отметил, что еще полгода потребуется на обучение сирийского персонала и испытания ракет.

Официальные лица сроки поставок не комментируют, отмечая лишь, что Россия не намерена отказываться от взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия уже поставила часть зенитно-ракетной системы С-300 по подписанному ранее контракту.