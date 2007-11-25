Начались парламентские выборы в Хорватии

В 7 часов утра по местному времени в Хорватии начались парламентские выборы, передает агентство France Presse.

На очередных выборах в Сабор будут избираться 140 депутатов, представляющие 10 избирательных округов, а также восемь депутатов от этнических меньшинств и еще несколько от хорватской диаспоры в Боснии и Герцеговине.

В списки избирателей включены 4 миллиона 478 тысяч 386 человек, причем из них около 405 тысяч проживают за пределами Хорватии. Соревнование за большинство мест в парламенте развернется между правящим Хорватским демократическим союзом и оппозиционной Социал-демократической партией, и, как предполагается, именно голоса на зарубежных участках могут оказаться решающими при определении победителя.

Голосование на 6707 участках продлится 12 часов. Предварительные результаты голосования Центризбирком Хорватии объявит около 21 часов.