Гарри Каспаров получил пять суток ареста

Мировой суд арестовал Гарри Каспарова на пять суток.

Каспаров признан виновным в нарушении порядка организации и проведения митингов или пикетов (статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях) и в неповиновении законному распоряжению сотрудников милиции (статья 19.3 КоАП).

Представитель суда пояснила, что организаторам "Марша несогласных" было разрешено провести митинг, а они организовали несанкционированное шествие.

Организаторы "Марша несогласных" Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов были задержаны в субботу в Москве после того, как по завершении митинга на проспекте Сахарова несколько членов оппозиции устроили несанкционированное шествие.

Руководитель крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Европейских демократов - Джозеф Даул (Joseph Daul) осудил и потребовал немедленного освобождения лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. "Наша группа призывает Евросоюз осудить подобное отношение, и требует немедленного освобождения оппозиционеров из "Другой России", - говорится в заявлении Даула.