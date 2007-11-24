Сейм Польши доверяет правительству премьера Туска

Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за доверие новому правительству страны во главе с Дональдом ТУСКОМ (Donald Tusk).

За вотум доверия высказались 238 парламентариев, против - 204, воздержались - двое. В голосовании участвовали 444 депутата.

Д.ТУСК выступил перед депутатами с программной речью, которая длилась более трех часов. Это была самая длинная речь из всех подобного рода выступлений в Сейме за все 18 лет посткоммунистической Польши.

Польское правительство коалиционное - состоит из представителей двух партий: "Гражданская платформа" (PO) и Польская крестьянская партия (PSL).

Как сообщал УНИАН, в Сейме руководители партии “Гражданская платформа” и Польской крестьянской партии, входящие в правящую правительственную коалицию, Д.ТУСК и В.ПАВЛЯК, подписали коалиционную декларацию.