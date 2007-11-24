Лужков заявляет, что не боится спецслужб Украины

Мэр Москвы Юрий Лужков заявляет, что не боится претензий спецслужб Украины. Об этом он сообщил в субботу журналистам, пишет Главред.

"Я не понимаю, что такое "опросят". Это что-то новое в системе работы демгосударств",- заявил Лужков.

"Все, что я сказал про Крым и Севастополь - я сказал в полном разуме. Отказываться от своих слов и вихлять я не собираюсь",- отметил мэр Москвы.

Лужков подчеркнул, что никаких служб не боится. "Это не их дело, пускать или нет кого-то в страну, это решает правительство и МИД", - сказал Лужков.

СБУ намерена "опросить" Лужкова в случае его приезда в Украину из-за его высказываний о том, что Севастополь и Крым были необоснованно переданы Украине после развала Советского Союза, сообщает Українська правда.