Лужков заявляет, что не боится спецслужб Украины
Все, что сказано – сказано в полном разуме
Мэр Москвы Юрий Лужков заявляет, что не боится претензий спецслужб Украины. Об этом он сообщил в субботу журналистам, пишет Главред.
"Я не понимаю, что такое "опросят". Это что-то новое в системе работы демгосударств",- заявил Лужков.
"Все, что я сказал про Крым и Севастополь - я сказал в полном разуме. Отказываться от своих слов и вихлять я не собираюсь",- отметил мэр Москвы.
Лужков подчеркнул, что никаких служб не боится. "Это не их дело, пускать или нет кого-то в страну, это решает правительство и МИД", - сказал Лужков.
СБУ намерена "опросить" Лужкова в случае его приезда в Украину из-за его высказываний о том, что Севастополь и Крым были необоснованно переданы Украине после развала Советского Союза, сообщает Українська правда.