Керри и Лавров сегодня будут говорить о сирийской мирной конференции
08:17, 27 мая 2013Мир
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Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Париже проведут встречу, чтобы обсудить перспективы сирийской мирной конференции.
Лавров и Керри будут договариваться по Сирии / Фото: kavpolit.co
Глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем объявил в воскресенье, что его правительство «в принципе» готово к участию в таких переговорах.
Пока неизвестно, примут ли участие в этой конференции представители сирийской гражданской оппозиции, передает Радио Свобода. Оппоненты Асада остаются разделенными на несколько течений, среди которых есть и радикальные исламисты. Часть оппозиционеров исключают любые переговоры с правительством президента Башара Асада.
Под вопросом остается также участие Ирана. Против присутствия дипломатов этой страны на конференции выступает Франция.
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