Керри и Лавров сегодня будут говорить о сирийской мирной конференции

Глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем объявил в воскресенье, что его правительство «в принципе» готово к участию в таких переговорах.

Пока неизвестно, примут ли участие в этой конференции представители сирийской гражданской оппозиции, передает Радио Свобода. Оппоненты Асада остаются разделенными на несколько течений, среди которых есть и радикальные исламисты. Часть оппозиционеров исключают любые переговоры с правительством президента Башара Асада.

Под вопросом остается также участие Ирана. Против присутствия дипломатов этой страны на конференции выступает Франция.