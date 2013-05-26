Режим Асада согласился участвовать в женевской мирной конференции

Глава сирийского МИД Валид Муалем сообщил, что Дамаск готов принять участие в международной конференции по Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Багдаде, Муалем назвал это мероприятие "хорошей возможностью для политического решения" сирийского конфликта.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Джон Керри договорились о проведении конференции по Сирии в начале мая. Она должна стать продолжением встречи в Женеве 30 июня 2012 года. Ранее страны, поддерживающие сирийскую оппозицию и входящие в группу "друзей Сирии", высказались в поддержку этого мероприятия.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по озвученным ООН данным, погибли более 80 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа.