Иран развернул новые ракеты, чтобы «сокрушить противника одним пуском»

По словам министра обороны Ирана Ахмада Вахиди, новое оружие позволит вооруженным силам страны "сокрушить противника" одним массированным пуском ракет класса "земля-земля", - передает Росбалт.

Точной информации о виде ракет, количестве пусковых комплексов и месте размещения нет. Вахиди также добавил, что Иран никогда не станет начинать войну, передает иранское информационное агентство "Фарс".

Добавим, на вооружении у Ирана есть несколько видов ракет дальностью более 2 тысяч километров. В середине апреля иранские военные успешно испытали три новых вида ракет класса "земля-земля". Их испытания ранее не проводились.