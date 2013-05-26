Иран развернул новые ракеты, чтобы «сокрушить противника одним пуском»

19:03, 26 мая 2013
Мир
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Иран развернул большое количество новых пусковых установок ракет большой дальности.

Иран, Ракеты / Фото: farsnews.com

По словам министра обороны Ирана Ахмада Вахиди, новое оружие позволит вооруженным силам страны "сокрушить противника" одним массированным пуском ракет класса "земля-земля", - передает Росбалт.

Точной информации о виде ракет, количестве пусковых комплексов и месте размещения нет. Вахиди также добавил, что Иран никогда не станет начинать войну, передает иранское информационное агентство "Фарс".

Добавим, на вооружении у Ирана есть несколько видов ракет дальностью более 2 тысяч километров. В середине апреля иранские военные успешно испытали три новых вида ракет класса "земля-земля". Их испытания ранее не проводились.

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