Иран обвиняет Запад в поддержке сирийских террористов

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Рамин Мехманпараст, передает РИА «Новости».

"Жертвами преступлений, которые совершают вооруженные группировки в Сирии, становятся невинные люди, защищающие всего лишь свою страну и не готовые сотрудничать с террористами. Женщины и дети в Сирии погибают от разных видов оружия, в том числе, химического, которые попадают в руки террористов при поддержке западных стран", - сказал Мехманпараст.

По словам иранского дипломата, "именно сирийские власти впервые предложили международным органам расследовать вопросы использования химоружия на территории своей страны".

Правительство Сирии заявляет, что повстанцы 19 марта применили химическое оружие в провинции Алеппо. Оппозиция утверждает, что правительственные войска применили его в Хомсе в декабре прошлого года.

6 мая спецкомиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии заявила, что не располагает прямыми доказательствами фактов применения в стране химоружия какой-либо из сторон конфликта.