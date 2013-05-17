Турция просит США начать вооружение сирийской оппозиции

Турция настаивала, чтобы США начали поставки оружия сирийской оппозиции, а также требовала объявления беспилотной зоны над Сирией, сообщает Euronews.

Однако никаких окончательных решений не принимали, ведь США хотят быть уверены, что оружие не попадет в руки исламистов.

Единственное, что не вызывает никаких возражений у обеих сторон, это то, что Башар Асад должен сложить свои полномочия.

Барак Обама выразил соболезнования родственникам погибших в результате теракта в турецком Рейханлы, а также приветствовал потепление отношений между Турцией и Израилем. А Эрдоган подтвердил, что посетит Палестину, хотя США выступали против такого визита.