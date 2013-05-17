Турция просит США начать вооружение сирийской оппозиции
09:12, 17 мая 2013Мир
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Турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой, на которой главным вопросом была ситуация в Сирии.
Турция требует ввести беспилотную зону над Сирией /
Фото пресс-службы Белого дома
Фото пресс-службы Белого дома
Турция настаивала, чтобы США начали поставки оружия сирийской оппозиции, а также требовала объявления беспилотной зоны над Сирией, сообщает Euronews.
Однако никаких окончательных решений не принимали, ведь США хотят быть уверены, что оружие не попадет в руки исламистов.
Единственное, что не вызывает никаких возражений у обеих сторон, это то, что Башар Асад должен сложить свои полномочия.
Барак Обама выразил соболезнования родственникам погибших в результате теракта в турецком Рейханлы, а также приветствовал потепление отношений между Турцией и Израилем. А Эрдоган подтвердил, что посетит Палестину, хотя США выступали против такого визита.
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