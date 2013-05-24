Лукашенко запретил тратить резервы на поддержание нацвалюты

04:16, 24 мая 2013
Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил тратить золотовалютные резервы страны на поддержание нацвалюты.

Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

"Все зависит от экономики. Нельзя допустить дестабилизацию ситуации. Золотовалютные резервы надо сохранить, а не тратить", - сказал Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра страны Михаила Мясниковича.

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