Лукашенко запретил тратить резервы на поддержание нацвалюты
04:16, 24 мая 2013Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил тратить золотовалютные резервы страны на поддержание нацвалюты.
Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.
"Все зависит от экономики. Нельзя допустить дестабилизацию ситуации. Золотовалютные резервы надо сохранить, а не тратить", - сказал Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра страны Михаила Мясниковича.
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