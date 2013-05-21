Не менее 51 человека погибли из-за урагана в Оклахоме

Семеро из погибших - дети.

Медики ожидают, что число жертв вырастет. Спасатели продолжают разбор завалов.

Скорость ветра в эпицентре мощного торнадо, прошедшего в понедельник над населенным пунктом Мур - пригородом Оклахома-Сити, достигала 320 километров в час.

В наиболее пострадавших районах жилые дома стерты с лица земли, ветер также разрушил здание начальной школы Plaza Towers. Сотрудникам спасательной службы уже удалось достать живыми из-под завалов несколько детей. Под обломками школы еще могут оставаться 24 человека, сообщает корреспондент РИА "Новости".