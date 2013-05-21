Не менее 51 человека погибли из-за урагана в Оклахоме
03:17, 21 мая 2013Мир
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По меньшей мере 51 человека погибли в результате мощного торнадо, прошедшего над пригородом Оклахомы - административного центра одноименного штата в центральной части США.
Семеро из погибших - дети.
Медики ожидают, что число жертв вырастет. Спасатели продолжают разбор завалов.
Скорость ветра в эпицентре мощного торнадо, прошедшего в понедельник над населенным пунктом Мур - пригородом Оклахома-Сити, достигала 320 километров в час.
В наиболее пострадавших районах жилые дома стерты с лица земли, ветер также разрушил здание начальной школы Plaza Towers. Сотрудникам спасательной службы уже удалось достать живыми из-под завалов несколько детей. Под обломками школы еще могут оставаться 24 человека, сообщает корреспондент РИА "Новости".
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