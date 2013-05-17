В тюрьме умер экс-диктатор Аргентины

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на западные СМИ, незадолго до смерти Виделу, который отбывал заключение в тюрьме, доставили в больницу, где он и скончался. Причина смерти не сообщается.

Видела возглавлял страну с 1976 по 1981 год. Впервые его приговорили к пожизненному заключению еще в 1985 году за пытки и убийства во время диктатуры. В декабре 2010 года его признали виновным в смерти 31 политического заключенного и дали пожизненный срок еще раз. Тогда суд решил, что к обвиняемому не может быть применена существующая норма, по которой для лиц старше 70 лет тюремное заключение заменяется домашним арестом.

Видела возглавил диктатуру, будучи главнокомандующим сухопутных сил (именно он вручал кубок на чемпионате мира по футболу в Аргентине в 1978 году). Во время его правления в Аргентине были запрещены профсоюзы и забастовки, фактически не действовала судебная власть, были ограничены права граждан. Он проводил политику жесткого подавления внутренней оппозиции, получившую печальную известность как "грязная война". По разным оценкам, ее жертвами могли стать до 30 тысяч человек.