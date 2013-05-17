Еврокомиссия угрожает Фарерам санкциями за чрезмерный вылов сельди

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, сегодня Комиссия направила соответствующее уведомление руководству Фарерских островов.

Пресс-служба отмечает, что уведомление является предварительным шагом, который дает возможность стране ответить на высказанные замечания.

Среди мер, которые могут быть приняты против Фарерских островов - ограничения на импорт сельди оттуда, а также ограничение на заход кораблей Фарерских островов в порты ЕС во всех ситуациях, кроме той, когда речь идет о необходимости обеспечить их безопасность.

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В сообщении отмечается, что в этом году Фарерские острова самостоятельно решили выйти из диалога, который постоянно проводят между собой и другие стороны, вылавливающие сельдь, такие как Европейский Союз, Норвегия, Россия и Исландия.

При этом Фарерские острова заявили, что в одностороннем порядке увеличивают свои квоты на вылов сельди в этом году на 145% по сравнению с квотами 2012 года. При этом остальные участники консультаций решили наоборот, сократить вылов рыбы на 26% по сравнению с предыдущим годом.