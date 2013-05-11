На Вселенского патриарха готовилось покушение - полиция усилила охрану

Об этом в субботу, 11 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В настоящее время задержан один подозреваемый в подготовке покушения. Основанием для его задержания стало полученное прокуратурой анонимное письмо, в котором излагался план убийства. Покушение было запланировано на 29 мая. В этот день исполнится 500 лет с завоевания турками Константинополя. Полиция разыскивает как минимум двоих возможных сообщников задержанного.

Как отмечает Reuters, представители патриарха, считающегося неформальным главой всего православного мира, заявили, что он не получал угроз в свой адрес, а о возможном покушении узнал из прессы. Он не воспринимает эту информацию всерьез, однако полиция по собственной инициативе взяла его под усиленную охрану.

Христиане являются в Турции религиозным меньшинством. По официальным данным, в стране с населением в 76 миллионов человек проживает всего 100 тысяч христиан. Это становится причиной конфликтов на религиозной почве, жертвами которых периодически становятся священнослужители.

В частности, в 2006 году турецкий подросток убил католического священника в Трабзоне, а в 2007 году в городе Малатья убили трех сотрудников издательства, публиковавшего Библию. Еще одного священника убили в 2010 году на юге Турции. По версии следствия, преступление совершил водитель священника.