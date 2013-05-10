В Газпром нагрянула проверка - обещают интересные итоги

Как сообщил глава палаты Сергей Степашин, проверка инициирована самим ведомством, без указаний сверху, передает «Эхо Москвы».

Итоги проверки будут интересными, обещает Степашин. Он объяснил, что в течение последних пяти лет «Газпром» не трогали именно для того, чтобы провести комплексную проверку.

Степашин ранее отмечал, что предстоит обратить внимание на непрофильные расходы – в том числе вопросы труб. Речь идет о закупках «Газпромом» труб через посредников. Сначала об этом говорили представители Федеральной антимонопольной службы. А затем Президент РФ Владимир Путин призвал наказать коррупционеров, если они есть в «Газпроме». Президент сказал, что знает о таких подозрениях, и несколько раз давал поручение правоохранительным органам. Степашин же объяснил, что Счетная палата держала паузу, чтобы не навредить международным контрактам. Проверка, как рассчитывает Степашин, завершится к ноябрю текущего года.

На следующий год Счетная палата запланировала проверку компании «Роснефть».