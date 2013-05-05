Во Франции во время учений взорвалась баллистическая ракета

Об этом 5 мая сообщается на сайте газеты Le Parisien, передает Лента.ру.

Инцидент произошел в океане возле департамента Финистер. Как уточняет издание La Nouvelle Republique, ракета самоуничтожилась вскоре после пуска и упала в воду. Это произошло в районе, в котором в тот момент были приостановлено судоходство и авиаперелеты. О том, что кто-либо пострадал, ничего не сообщается.

Взорвавшаяся ракета способна нести ядерную боеголовку. Впрочем, во время происшествия у нее не было какого-либо заряда. Запуск происходил с атомной подводной лодки типа «Триумфан».

Представители французского министерства обороны пока не могут объяснить причину самоподрыва ракеты.