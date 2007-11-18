Японцы убьют и съедят тысячу китов

Япония объявила об отправке в воды южной части Тихого океана китобойной флотилии, которой выдано разрешение на забой тысячи китов, включая пятидесяти китов-горбачей, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC.

Защитники окружающей среды во всем мире выступили с резким протестом на это решение Токио. По мнению экологов, популяция китов, почти истребленных в XX веке, все еще не достигла нормального уровня.

Японцы, однако, считают, что китов развелось уже достаточно для поддержания устойчивой популяции, поэтому возобновление охоты на них не будет иметь серьезных негативных последствий. Кроме того, китобои утверждают, что млекопитающих будут забивать "в научных целях" - внутренние органы китов отправятся в лаборатории для тщательного изучения.

При этом официальный Токио все же признает, что мясо животных будет продано в качестве деликатеса по коммерческим ценам.

Экологов, однако, аргументы японских властей не убеждают. По мнению защитников окружающей среды, японская научная программа является ни чем иным, как стремлением поддержать своих китобоев, которые из-за всемирного моратория на этот вид охоты с 1986 года фактически сидели без дела.