Верховный Суд США отказался пересмотреть оружейный закон в Нью-Йорке

Истцы пытались оспорить законодательство штата, считая его несоответствующим конституции. Согласно местным нормам, лицензия на ношение оружия вне дома выдается только при наличии специфического обоснования. Однако, по словам истцов, право на ношение оружия предусматривается второй поправкой к конституции США и не ограничивается хранением оружия дома, сообщает РИА Новости.

Суд не стал комментировать свое заявление. Как отмечает агентство, решение суда не означает, что он не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса позже.

В США идет активная полемика вокруг права на владение оружием, которая развернулась после трагедии в Коннектикуте, где в начальной школе были застрелены 20 детей и шесть взрослых. Сенат конгресса США 11 апреля проголосовал за начало дебатов по законопроекту об ужесточении контроля за продажей оружия, предусматривающему проверки биографии покупателей. Многие сочли это победой Обамы, однако от дебатов еще очень далеко до принятия законопроекта.

Выступающие против республиканцы внесут десятки, если не сотни поправок и затянут дебаты на несколько недель. При этом предложения Белого дома и демократов не ограничиваются обязательными проверками, а включают еще менее "проходной" запрет — на продажу автоматических штурмовых винтовок. Этот пункт был выделен из основного законопроекта, чтобы не сорвать обсуждение документа в целом.