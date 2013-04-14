Испанцы вышли протестовать против монархии

В Мадриде несколько тысяч людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против существующей в Испании формы правления — парламентской монархии. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на El Diario.

Протестующие хотят, чтобы в стране был установлен республиканский строй. По их мнению, экономические проблемы Испании требуют очень серьезного изменения политической системы, поскольку действующее правительство и король Хуан Карлос не могут с ними справиться.

Как отмечается, в акции приняло в несколько раз больше участников, чем обычно приходят на подобные мероприятия.

В апреле испанская королевская семья оказалась в центре коррупционного скандала. Дочь короля инфанту Кристину вызвали в суд по делу о хищении государственных средств. В прошлом Кристина входила в состав совета директоров института Noos, членом которого является ее супруг Иньяки Урдангарин, подозреваемый в хищении €5,8 млн. В связи с этим монаршая семья решила впервые в истории обнародовать декларации о своих расходах.