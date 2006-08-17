Укрнафта заявляет о стабилизации рынка нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» заявляет о стабилизации розничного рынка нефтепродуктов. Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил председатель правления ОАО «Укрнафта» Игорь ПАЛИЦА.

По его словам, «на сегодняшний день компания закупила нефтепродуктов на несколько месяцев вперед. Тенденций для роста цен на нефтепродукты нет».

При этом он добавил, что все заправочные станции компании работают в обычном режиме и отпускают нефтепродукты без ажиотажного спроса.

Справка УНИАН. ОАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 41% акций контролирует группа "Приват".

Розничную реализацию нефтепродуктов через собственную сеть АЗС "Укрнафта" начала в июне 2004 года. На сегодняшний день средняя реализация нефтепродуктов через одну АЗС компании составляет около 10 тонн в сутки.

"Укрнафта" планирует контролировать до 25% розничного рынка Украины.

На сегодня компания расширила собственную сеть АЗС до 548 комплексов.