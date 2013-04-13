В ЮАР столкнулись два автобуса: пострадали около 100 человек
17:25, 13 апреля 2013Мир
1082 0
Два автобуса, в одном из которых находились школьники, столкнулись сегодня на северо-востоке ЮАР.
В результате ДТП один ребенок погиб / Фото: NovostiUA.net
В результате ДТП, по меньшей мере, один ребенок погиб, около 100 человек получили ранения, сообщает агентство SAPA со ссылкой на медиков.
Авария произошла в долине реки Лимпопо в районе города Оригштад. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение, после чего один из автобусов пробил ограждение и вылетел с дороги, передает РИА «Новости».
На месте катастрофы работают медики и спасатели, задействованы вертолеты для транспортировки тяжело раненных.
Другие подробности произошедшего не уточняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter