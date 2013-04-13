В ЮАР столкнулись два автобуса: пострадали около 100 человек

В результате ДТП, по меньшей мере, один ребенок погиб, около 100 человек получили ранения, сообщает агентство SAPA со ссылкой на медиков.

Авария произошла в долине реки Лимпопо в районе города Оригштад. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение, после чего один из автобусов пробил ограждение и вылетел с дороги, передает РИА «Новости».

На месте катастрофы работают медики и спасатели, задействованы вертолеты для транспортировки тяжело раненных.

Другие подробности произошедшего не уточняются.