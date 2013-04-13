В ЮАР столкнулись два автобуса: пострадали около 100 человек

17:25, 13 апреля 2013
Мир
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Два автобуса, в одном из которых находились школьники, столкнулись сегодня на северо-востоке ЮАР.

В результате ДТП один ребенок погиб / Фото: NovostiUA.net

В результате ДТП, по меньшей мере, один ребенок погиб, около 100 человек получили ранения, сообщает агентство SAPA со ссылкой на медиков.

Авария произошла в долине реки Лимпопо в районе города Оригштад. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение, после чего один из автобусов пробил ограждение и вылетел с дороги, передает РИА «Новости».

На месте катастрофы работают медики и спасатели, задействованы вертолеты для транспортировки тяжело раненных.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

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