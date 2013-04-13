ЕС ежегодно недополучает около 1 трлн евро налогов

Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей намерен обсудить эту проблему на брюссельском саммите ЕС в мае.

Такой недостаток в налоговых поступлениях эквивалентен годовому ВВП Испании - пятой крупнейшей страны ЕС, и намного превышает общую сумму программ спасения членов валютного союза - Греции, Ирландии, Португалии и Кипра.

В частности, глава Евросовета намерен вновь призвать Австрию присоединиться к другим странам Евросоюза и начать обмен информацией по банковским депозитам. 10 апреля Люксембург объявил о своем решении снять режим банковской тайны для вкладов граждан ЕС. Таким образом, Австрия остается единственной страной ЕС, не поддерживающей информационный обмен.

"Нынешний экономический кризис еще более явно показал острую необходимость в создании честной и эффективной налоговой системы. Уклонение от уплаты налогов является серьезной проблемой для стран, которые нуждаются в ресурсах для восстановления государственных финансов", - добавил глава Евросовета.