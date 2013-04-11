Второе крупнейшее немецкое информагентство прекращает работу

Второе крупнейшее информационное агентство Германии Dapd сегодня объявило о прекращении работы: агентство распространило сообщение, в котором говорится, что с 17.00 по местному времени издание останавливает публикацию новостей, фотоиллюстраций, инфографики и видеоматериалов.

В конце прошлого года издание объявило о банкротстве восьми берлинских служб агентства из 18 и сокращении на треть штата своих сотрудников, а 1 марта - о начале процедуры банкротства всего предприятия. До последнего времени агентство вело переговоры с целым рядом потенциальных инвесторов, но результата они не принесли. Переговоры с Dapd вело и агентство РИА Новости.

Прекращение работы Dapd стало не первым негативным событием на немецком медиарынке за последнее время. В декабре 2012 года издательство Gruner+Jahr остановило выпуск влиятельной немецкой газеты Financial Times Deutschland. Еще месяцем ранее стало известно, что издатель газеты Frankfurter Rundschau обратился в суд первой инстанции с заявлением о банкротстве издания. Frankfurter Rundschau - влиятельная надрегиональная газета, близкая к Социал-демократической партии Германии. Она издается с 1945 года. Тираж составляет более 160 тысяч экземпляров. Издатель газеты - акционерное общество Druck und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH.