Правозащитники: Сирийская армия намеренно обстреливает население

Представители организации говорят в своем отчете, что посетили 52 объектов в северо-западной Сирии, и зафиксировали 59 таких незаконных нападений.

HRW напоминает, что нападения на гражданских и "беспорядочные атаки", в которых погибли тысячи людей, являются серьезными нарушениями международных законов и конвенций.

Организация также раскритиковала Китай и Россию, которые блокируют решительные действия ООН применительно к Дамаску. В период с октября 2011 года по июль 2012 они применили право вето при голосовании трех резолюций Совета Безопасности ООН относительно сирийского правительства.

Правозащитная организация говорит, что ООН должна немедленно принять ряд мер: ввести санкции и эмбарго на продажу оружия, а также передать сирийский вопрос на рассмотрение Международного суда. HRW утверждает, что незаконные действия сирийского правительства привели к гибели многих сирийцев из числа 70 тысяч, которых считают жертвами конфликта. При этом эксперты организации также критиковали и действия повстанцев, которые размещают свои базы неподалеку густонаселенных районов Сирии.

В отчете под названием "Смерть с небес" Human Rights Watch сообщает, что с конца июля 2012 сирийские ВВС наносят регулярные авиаудары по городам и населенным пунктам, находящимся под контролем оппозиции. Эксперты организации посетили контролируемые оппозицией районы в Алеппо, Идлиб и Латакии на северо-западе страны.

Сотрудники Human Rights Watch поговорили со свидетелями и жертвами авианалетов, а также с четырьмя бывшими солдатами сирийских ВВС, которые перешли на сторону оппозиции. Эксперты организации также лично стали свидетелями нескольких авианалетов. Многие из этих районов уже довольно долго - несколько недель, а иногда и месяцев - находятся под контролем оппозиции, но правительственные силы обстреливают хлебопекарни и мирных жителей, которые приходят купить хлеба, а также больницы. Эксперты Human Rights Watch утверждают, что у них есть доказательства умышленных ударов правительственных сил по этим объектам.

BBC Украина