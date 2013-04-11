В Санкт-Петербурге горел «Ленфильм»

Как сообщает РИА Новости, пожар вспыхнул в четверг утром в разноуровневом здании по адресу Новобелицкая, дом 5. Сообщалось, что его площадь составляет 20 квадратных метров.

Старейшая российская киностудия была основана 30 апреля 1918 года. На ней снято множество игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой.

Ежегодно "Ленфильм"выпускает несколько десятков полнометражных художественных фильмов, а также короткометражные и рекламные фильмы, там дублируются ленты, выпускаемые на разных языках зарубежных стран.