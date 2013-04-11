Ливия предоставит Египту 2 млрд. долл.

Ссуда будет предоставлена на пять лет, с отсрочкой первого платежа на три года. По словам представителя министерства финансов Ливии, которые приводит египетское агентство MENA, цель кредита - "поддержать экономику Египта, государственный бюджет и резервы иностранной валюты в стране".

Ранее сообщалось, что Катар решил предоставить Египту финансовую помощь в размере 3 миллиардов долларов. Ожидается, что помощь будет предоставлена в виде покупки египетских облигаций или переводом денег на депозит в Центральный банк Египта, передает РИА Новости.