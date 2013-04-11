Ливия предоставит Египту 2 млрд. долл.
00:55, 11 апреля 2013Мир
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Правительство Ливии предоставит Египту беспроцентную ссуду в 2 миллиарда долларов, чтобы поддержать экономику.
Ссуда будет предоставлена на пять лет, с отсрочкой первого платежа на три года. По словам представителя министерства финансов Ливии, которые приводит египетское агентство MENA, цель кредита - "поддержать экономику Египта, государственный бюджет и резервы иностранной валюты в стране".
Ранее сообщалось, что Катар решил предоставить Египту финансовую помощь в размере 3 миллиардов долларов. Ожидается, что помощь будет предоставлена в виде покупки египетских облигаций или переводом денег на депозит в Центральный банк Египта, передает РИА Новости.
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