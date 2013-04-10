Сенат разрешил однополые браки во Франции

Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс передает РИА Новости.

За первую, ключевую статью законопроекта об однополых браках проголосовали 179 сенаторов, против - 157.

Норма была принята в первом чтении, без внесения поправок. Согласно французскому порядку, после первого чтения в сенате законопроект считается принятым, если у членов палаты к нему нет претензий. Если же сенаторы с чем-то не соглашаются, законопроект вместе с их поправками поступает на согласование в нижнюю палату.

В четверг или пятницу французские сенаторы рассмотрят текст законопроекта в целом. Ожидается, что закон, который позволит однополым парам регистрировать браки и усыновлять детей, вступит в силу в начале лета этого года после того, как будет подписан президентом Франции и опубликован официальным печатным органом страны.

Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. Сегодня во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.