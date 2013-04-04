Украина не будет экстрадировать экс-премьера Таджикистана

В Генеральной прокуратуре Украины разъясняют, что бывшего премьер-министра Таджикистана Абдумалика Абдулладжанова выпустили из Киевского СИЗО из-за отсутствия намерений украинской стороны передавать его правоохранительным органам страны, в которой он когда-то занимал высокий пост и которая объявила его в международный розыск.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре.

“Украинская сторона А.Абдулладжанова экстрадировать не будет”, - заметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” задержали А.Абдулладжанова, который был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание состоялось, когда А.Абдулладжанов прибыл в Украину из США. На родине его обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдулладжанов жил в США. В последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что на самом деле выиграл выборы в 1994 году, и Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.

В феврале Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьера.

15 марта Шевченковский районный суд Киева применил к А.Абдулладжанову экстрадицонный арест.

19 марта адвокат Андрей Федур подал жалобу на это решение.

21 марта Апелляционный суд Киева подтвердил законность избрания А.Абдулладжанову экстрадиционного ареста.

Сегодня, 4 апреля, А.Абдулладжанов был освобожден из Киевского СИЗО, где он находился под стражей в ожидании решения украинской стороны об экстрадиции в Таджикистан.