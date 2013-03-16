Чавеса похоронили

Как сообщает Agence France-Presse, сотни тысяч венесуэльцев вышли на улицы Каракаса, чтобы еще раз проститься с политиком.

Государственное телевидение показало в прямом эфире похоронную процессию с гробом, покрытым флагом Венесуэлы.

Музей революции, который находится в бывших армейских бараках, будет открыт для посещения в субботу, 16 марта.

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Также в пятницу министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил в своем твиттере, что власти окончательно отказались от идеи забальзамировать тело Чавеса. По словам министра, решение было принято после доклада российских специалистов, которые осмотрели тело покойного президента. Медики пришли к выводу, что для бальзамирования тело нужно перевезти в Россию на семь-восемь месяцев, передает Лента.ру.