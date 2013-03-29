В России пройдет съезд украинских землячеств

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на встрече руководителей украинских землячеств с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой сообщил председатель «Совета землячеств Украины в Москве» Николай Лях.

«По всей видимости, до конца года мы проведем съезд всех землячеств Украины и создадим всероссийскую общественную организацию которую, наверное, назовем «Союз землячеств Украины в Российской Федерации», - отметил Н.Лях.

По его словам, в Москве существует 19 организаций, которые представляют украинские регионы. «Часть из них находится в стадии активизации работы, часть в стадии реформирования, а часть - в стадии создания», - добавил Н.Лях.

Он сообщил, что, кроме Москвы, украинские землячества созданы в половине субъектов РФ, и землячества Самары, Мурманска, Санкт-Петербурга просят принять их в Совет.

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Кроме того, словам Н.Ляха, продолжается формирование Высшего общественного совета землячеств Украины.

«Свое согласие войти в Высший общественный совет дали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший заместитель мэра Москвы Людмила Шевцова, актер Василий Лановой, актриса Элина Быстрицкая», - сказал он.

По словам Н.Ляха, Совет землячеств Украины стал членом Общероссийского союза общественных организаций «Народное большинство России».