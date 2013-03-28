Совет землячеств Украины в Москве хочет возродить свои «Украинские вести»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на встрече руководителей украинских землячеств с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой сообщил председатель «Совета землячеств Украины в Москве» Николай Лях.

«Мы очень хотим возобновить «Украинские вести». Это была прекрасная газета. Один из олигархов среднего уровня давал деньги на это, но перестал. Газета «угасла». Этого нельзя было допустить – у армян, азербайджанцев есть своя газета, белорусы и киргизы имеют свои газеты в Москве, нет только нашей, украинской газеты», - сказал Н.Лях.

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Он сообщил, что рассчитывает обсудить вопрос воссоздании газеты с вице-премьер-министром Украины Константином Грищенко, премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а также с посолом РФ в Украине Михаилом Зурабовым.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Л.Кожара во время своего рабочего визита в Москву сегодня встретился с представителями украинской общины. На встречу в Культурном центре Украины на Арбате были приглашены только представители украинских землячеств в Москве.