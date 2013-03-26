Обама сменил главу своей Секретной службы

Барак Обама выбрал новым главой Секретной службы Джулию Пирсон, в последнее время возглавлявшую аппарат спецслужбы. Свою карьеру в этом агентстве 53-летняя Пирсон начала еще 30 лет назад в Майами, поступив на службу агентом ведомства.

В прошлом месяце действующий глава службы Марк Салливан заявил о намерении уйти в отставку.

Основными задачами USSS являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов

В ее компетенции охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов.

Также USSS занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, помогает расследовать некоторые внутренние преступления.

Назначение Пирсон не требует утверждения сенатом.