Обама сменил главу своей Секретной службы
Руководителем Секретной службы США (United States Secret Service, USSS) впервые стала женщина.
Барак Обама выбрал новым главой Секретной службы Джулию Пирсон, в последнее время возглавлявшую аппарат спецслужбы. Свою карьеру в этом агентстве 53-летняя Пирсон начала еще 30 лет назад в Майами, поступив на службу агентом ведомства.
В прошлом месяце действующий глава службы Марк Салливан заявил о намерении уйти в отставку.
Основными задачами USSS являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов
В ее компетенции охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов.
Также USSS занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, помогает расследовать некоторые внутренние преступления.
Назначение Пирсон не требует утверждения сенатом.