Обама сменил главу своей Секретной службы

23:40, 26 марта 2013
Мир
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Руководителем Секретной службы США (United States Secret Service, USSS) впервые стала женщина.

Джулия Пирсон

Барак Обама выбрал новым главой Секретной службы Джулию Пирсон, в последнее время возглавлявшую аппарат спецслужбы. Свою карьеру в этом агентстве 53-летняя Пирсон начала еще 30 лет назад в Майами, поступив на службу агентом ведомства.

В прошлом месяце действующий глава службы Марк Салливан заявил о намерении уйти в отставку.

Основными задачами USSS являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов

В ее компетенции охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов.

Также USSS занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, помогает расследовать некоторые внутренние преступления.

Назначение Пирсон не требует утверждения сенатом.

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