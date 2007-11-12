Россия вводит на территорию Абхазии тяжелую военную технику и войска. Как сообщает “5-й канал”, на чрезвычайном брифинге государственный министр по урегулированию конфликтов Грузии Давид БАКРАДЗЕ заявил, что “Россия напала на Грузию, а именно на непризнанную республику, входящую в состав страны – Абхазию”.

По данным официального Тбилиси, речь идет о большом количестве тяжелой техники и войск. Только в воинскую часть в порту Очамчира ввели 5 танков Т-72, четыре ракетные установки "Град", 5 боевых машин пехоты, 7 гаубиц и до двухсот солдат, в основном чеченцев. И они продолжают прибывать в Абхазию.

Как заявил Д.БАКРАДЗЕ, Грузия даст на это адекватный ответ.

В то же время, российская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения. Как отмечает “5-й канал”, Москва традиционно поддерживает местные власти самопровозглашенной республики Абхазия, в то время как официальный Тбилиси, считающий ее своей неотъемлемой частью, болезненно реагирует на любые контакты между Сухуми и Москвой.