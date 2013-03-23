Папа Римский Франциск встретился с бывшим папой Бенедиктом XVI

Как передает РИА Новости, сегодня после полудня Папа Римский Франциск прибыл на вертолете в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где на вертолетной площадке его лично встретил Бенедикт XVI, который 28 февраля добровольно прекратил папское служение.

Толпа верующих и журналистов, собравшихся на главной площади городка, встретила прилет белоснежного вертолета громкими аплодисментами и возгласами радости. Вертолет с Папой на борту дважды совершил круг над площадью Кастельгандольфо, чего ранее никогда не случалось.

Затем оба иерарха отправились в Апостольский дворец, в библиотеке которого в настоящее время проходит их приватная встреча, причем, вероятно, с глазу на глаз. После беседы Франциск и Бенедикт XVI разделят трапезу. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на вторую половину дня.

Как сообщалось, Бенедикт XVI 11 февраля объявил о своем намерении отречься от Апостольского престола и 28 февраля завершил папское служение и переехал из Ватикана в Кастельгандольфо. Вечером 13 марта новым Папой Римским на конклаве был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск. Вскоре после завершения конклава новоизбранный Папа позвонил по телефону Бенедикту XVI. На всех последующих богослужениях и встречах он неизменно вспоминал о своем предшественнике и молился за него. В день своей интронизации 19 марта, когда католики отмечали день святого Иосифа, Франциск по телефону поздравил почетного понтифика с именинами.