Грузинская оппозиция назвала единого кандидата на выборы президента (фото)

Депутат парламента Грузии Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ назван в качестве единого кандидата от Объединенной оппозиции на внеочередных выборах президента Грузии, которые пройдут 5 января 2008 г.

Об этом сообщают «Новости-Грузия» со ссылкой на заявление представителей объединенной оппозиции на сегодняшнем специальном брифинге в отеле "Тбилиси - Мэрриот".

В Объединенную оппозицию входят: движение «Национальный форум», движение «Свобода», Консервативная партия, партия «Движение за единую Грузию», Республиканская партия, партия «Путь Грузии», партия «Картули даси», движение «Мы сами», «Партия народа», а также депутат парламента Грузии Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ и бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне член правления НПО «Институт равноправия» Георгий ХАИНДРАВА.

Отдельно от Объединенной оппозиции, о выдвижении своих кандидатур на выборах президента уже объявили бизнесмен Бадри ПАТАРКАЦИШВИЛИ, находящийся сейчас в Лондоне, лидер оппозиционной партии "Новые правые", депутат парламента Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ, лидер "Партии будушего" Георгий МАИСАШВИЛИ и лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ.

Кроме того, вопрос своего участия в выборах рассматривает лидер политического движения «Грузия, вперед!» Темур ШАШИАШВИЛИ.