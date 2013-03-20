Сбой на Фукусиме могла спровоцировать крыса

В компании подозревают, что грызун мог вызвать короткое замыкание в коммутаторе, после чего был отключен ток.

"Мы довольно сильно обеспокоили общественность, но работа системы уже восстановлена", - сказал спикер Tepco Масаюки Оно, сообщает информагентство AFP.

Два года назад мощное цунами, вызванное землетрясением, стало причиной аварии на этой станции, которую называли "вторым Чернобылем". Контроль над АС восстановили в декабре 2011 года, и нештатная ситуация в понедельник была самая серьезная с того времени, потому что отключение тока повлияло на многие подразделения станции.

В понедельник вечером из-за обесточивания остановились охладительные системы для отработанного топлива на трех реакторах, хотя на охлаждение самих реакторов это не повлияло. Инженерам потребовалось около 30 часов, чтобы починить систему водяного охлаждения.

В Tepco сказали, что обнаружили на временном коммутационном аппарате следы замыкания, а рядом - 15-сантиметровое мертвое животное. Компания также обнародовала фотографию с тушкой грызуна в коммутационном блоке. Обозреватели говорят, что этот инцидент проявил слабость в системе устранения недостатков на станции, авария на которой два года назад закончилась выбросом радиации.

Японское правительство настаивает, что реакторы находятся в состоянии "холодного закрытия" и не излучают высоких уровней радиации. Однако администрация компании, которая работает над окончательным остановкой станции, признает, что до сих пор использует ненадлежащие электрические системы, а сам процесс закрытия АС может длиться десятки лет.

BBC Украина