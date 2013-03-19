Убийца школьников усердно изучал массовые убийства
00:55, 19 марта 2013Мир
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Американец Адам Ланза, в декабре прошлого года расстрелявший учеников начальной школы Сэнди Хук в американском штате Коннектикут, много лет интересовался массовыми убийствами.
Фото ABC
Он даже составил подробный список подобных преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily News.
Спустя почти три месяца после инцидента полицейские обнаружили среди вещей злоумышленника составленную им таблицу 2,2 метра в длину и 1,2 метра в ширину, которая посвящена массовым убийствам, совершенным в прошлом, и содержит имена убийц, количество жертв и перечисление орудий преступлений.
"Это напоминало докторскую диссертацию - таково было качество проведенного (Ланзой) исследования", - сообщил изданию сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.
Трагедия в Коннектикуте стала одной из самых кровавых в современной истории США и вызвала широкий общественный резонанс.
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