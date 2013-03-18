В России умерла известная оперная певица

С 1956 по 1986 годы она пела на сцене Большого тетра, куда ее приняли сразу по окончании института им. Гнесиных. Миглау - первая исполнительница партии Сенты в опере Вагнера "Летучий Голландец". В числе наиболее значительных ролей певицы - партия Чио-Чио-Сан в опере Пуччини. В этой роли певица выходила на сцену 173 раза, сообщили РИА Новости в Большом театре.

С 1983 года Маргарита Миглау преподавала на кафедре сольного пения в РАМ им. Гнесиных.