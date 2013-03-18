Россия обеспокоена укреплением систем американских ПРО

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно объявленных США планов в области ПРО.

«Констатируем, что США продолжают придерживаться курса на укрепление своей системы глобальной ПРО и повышение ее эффективности. Считаем, что это подтверждает необходимость выработки надежных юридически обязывающих гарантий ненаправленности американских противоракетных усилий против России и согласования четких военно-технических критериев, позволяющих подтверждать их соответствие заявленной цели – противодействовать ограниченным ракетным угрозам, которые могли бы возникать за пределами Евроатлантического региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия неоднократно высказывала свою озабоченность в связи с односторонними и ничем не ограниченными шагами США и их союзников по развертыванию глобального противоракетного щита и размещением элементов стратегической инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ.

В МИД РФ отмечают дестабилизирующий характер «поэтапного адаптивного» наращивания в Европе потенциала ПРО, способного в перспективе оказать негативное влияние на эффективность российских сил стратегического сдерживания.

Россия также обеспокоена планами США дополнительно развернуть в АТР 14 стратегических ракет-перехватчиков наземного шахтного базирования.

Как известно, 15 марта глава Пентагона Чак Хейгел сообщил, что США проводят реструктуризацию размещения ракет-перехватчиков SM-3 IIB, предусмотренных для плана поэтапного создания системы ПРО в Европе. Задачей этой программы было усиление степени защищенности территории США от ракетных угроз с Ближнего Востока, однако реализация данной программы отложена, как минимум, до 2022 года из-за урезания бюджетного финансирования. В связи с этой задержкой Пентагон принял решение перебросить средства, запланированные на программу размещения SM-3 IIB в Польше, на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на территории США и разработку новейших видов наземных перехватчиков и новых версий SM-3.