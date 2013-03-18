Президент Кипра признал, что парламент не поддержит скандальный налог на депозиты

Президент Кипра Никос Анастасиадис сегодня вечером позвонил заместителю председателя Еврокомиссии Олли Рену и евродепутату Элмару Брокку - ближайшему соратнику канцлера Германии Ангелы Меркель - и заявил им, что кипрский парламент не поддержит законопроект о единовременном налоге на депозиты, передают РИА «Новости» со ссылкой на греческий телеканал Mega, который располагает информацией из окружения президента.

"Когда я вас предупреждал, что в парламенте нет большинства, которое одобрит соглашение, вы меня не слушали. Передайте привет госпоже Меркель", - цитирует телеканал слова президента.

Для принятия решения необходимо 29 голосов, однако у президентской партии и поддерживавшей его на выборах Демократической партии (ДИКО) было в общей сложности 28 голосов. В последние часы стало известно, что 8 депутатов ДИКО решили голосовать против законопроекта.