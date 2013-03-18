В ДТП в Пакистане погибли 24 солдата
10:04, 18 марта 2013Мир
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В Пакистане микроавтобус упал в ущелье, погибли 24 солдата.
На северо-западе Пакистана микроавтобус, перевозивший военнослужащих, упал в ущелье, в результате чего как минимум 24 солдата погибли.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа», офицер полиции Кохистана Акбар Али заявил, что ДТП произошло на автотрассе Каракорум в провинции Хайбер-Пахтунхва. В микроавтобусе, который следовал в Гилгит-Балтистан из северного города Равалпинди, находились 29 военнослужащих.
Спасатели вместе с местными жителями подняли из ущелья раненых и тела погибших и перевезли их в ближайший медицинский центр. Оттуда они будут вертолетами доставлены в военный госпиталь Равалпинди.
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