В ДТП в Пакистане погибли 24 солдата

На северо-западе Пакистана микроавтобус, перевозивший военнослужащих, упал в ущелье, в результате чего как минимум 24 солдата погибли.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа», офицер полиции Кохистана Акбар Али заявил, что ДТП произошло на автотрассе Каракорум в провинции Хайбер-Пахтунхва. В микроавтобусе, который следовал в Гилгит-Балтистан из северного города Равалпинди, находились 29 военнослужащих.

Спасатели вместе с местными жителями подняли из ущелья раненых и тела погибших и перевезли их в ближайший медицинский центр. Оттуда они будут вертолетами доставлены в военный госпиталь Равалпинди.