Парламент Кипра решил повременить с налогом на вклады до завтра

Как сообщил спикер парламента, обсуждение сначала было запланированно на вторую половину дня в воскресенье. Однако позже парламентарии решили отложить обсуждение этого вопроса на понедельник, пишет Радио Свобода.

По мнению обозревателей, перенос рассмотрения уменьшает шансы введения налога и ратификации соглашения с кредиторами.

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Между тем недовольство возможным введением налогообложения вкладов в стране все растет.

Как известно, правительство Кипра согласилось на требования Европейского Союза и Международного валютного фонда, среди которых предлагается введение налогообложения банковских депозитов, на длительных переговорах об условиях предоставления помощи, которые завершились уже за полночь с пятницы на субботу. Но для вступления их в силу, эти договоренности должен утвердить парламент.