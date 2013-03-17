Парламент Кипра решил повременить с налогом на вклады до завтра
Парламент Кипра отложил дебаты по поводу введения специального налога на банковские вклады, которого требуют международные кредиторы.
Как сообщил спикер парламента, обсуждение сначала было запланированно на вторую половину дня в воскресенье. Однако позже парламентарии решили отложить обсуждение этого вопроса на понедельник, пишет Радио Свобода.
По мнению обозревателей, перенос рассмотрения уменьшает шансы введения налога и ратификации соглашения с кредиторами.
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Между тем недовольство возможным введением налогообложения вкладов в стране все растет.
Как известно, правительство Кипра согласилось на требования Европейского Союза и Международного валютного фонда, среди которых предлагается введение налогообложения банковских депозитов, на длительных переговорах об условиях предоставления помощи, которые завершились уже за полночь с пятницы на субботу. Но для вступления их в силу, эти договоренности должен утвердить парламент.