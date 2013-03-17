СМИ: Скоро за депозиты на Кипре придется заплатить до 10% налога

Вместе с тем, правительству Президента Кипра Никоса Анастасиадиса не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты. Его правоцентристская партия ДИСИ и демократическая ДИКО имеют 28 мест, а для принятия решения надо 29 голосов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческие СМИ.

Н.Анастасиадис вчера заявил, что Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и введение одноразового налога на депозиты в банках Кипра - в 6,75% на суммы ниже 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро.

По словам Президента, ему предстояло выбрать неконтролируемое банкротство или болезненное, но контролируемое управление кризисом.

Поздно вечером Президент встретился с лидерами партий, а затем с банкирами. Лидеры оппозиции заявили, что будут голосовать против налога. Проигравший недавние президентские выборы Ставрос Малас назвал решение Еврогруппы ”смертельным ударом” по экономике острова и попыткой установить долгосрочное господство над ней. С.Малас призвал парламент ”пять раз подумать”, прежде чем обсуждать решения правительства.

Между тем обозреватели не исключают, что кто-то из оппозиционных депутатов поддержит законопроект, возможно, экологи, располагающие одним местом в парламенте. В противном случае во вторник, первый рабочий день после выходных и национального праздника, кипрские банки могут растерять большую часть вкладчиков.

Во время встречи политиков возле президентского дворца несколько сот человек устроили акцию протеста. Люди чувствуют себя обманутыми - решение взять налоги с депозитов было принято ночью перед тремя выходными днями, когда банки не работают. Онлайн-банкинг отключен. С рассвета люди начали собираться у банкоматов, но выдача была ограничена вначале 600 евро, а затем 200, во многих банкоматах деньги быстро закончились. При этом граждане обнаружили, что их вклады уже уменьшились.