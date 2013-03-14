Франция и Британия просят разрешения вооружить сирийскую оппозицию

Как сообщает Еuronews, если же страны Евросоюза не согласятся, Лондон и Париж все равно будут осуществлять запланированное, чтобы восстановить баланс сил в сирийском противостоянии. Поскольку режим Башара Асада, по их мнению, получает помощь от Ирана и России.

“Снять эмбарго на продажу оружия в Сирию – это один из немногих способов изменить политическую ситуацию. По нашему мнению, и с ним соглашается также Британия, нужно просить ЕС снять эмбарго уже сейчас, чтобы дать возможность повстанцам себя защитить”, – сказал в радиокомментарии министр иностранных дел Франции Лоран Фабиюс.

У критиков такого плана возникают опасения, что оружие от французов и британцев может попасть не к бойцам Свободной сирийской армии, а к радикальным исламистским отрядам типа “Аль-Нусра”, которые воюют за Алеппо.