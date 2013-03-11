ЕС надеется, что Россия наконец пойдет на встречу по замороженным конфликтам

ЕС хочет более тесного сотрудничества с Россией в решении проблемы Сирии и решении замороженных конфликтов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон на пресс-конференции по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС.

“Мы хотим больше сотрудничества в Сирии и в разрешении замороженных конфликтов на Северном Кавказе и в Приднестровье”, - сказала она.

К.Эштон отметила, что в ходе дискуссии министры стран-членов обратили внимание на хорошее сотрудничество с Россией в вопросах Иранской ядерной программы, Ближневосточного мирного процесса и в Афганистане.

Она также сообщила о том, что министры обсудили в целом сотрудничество с Россией, а также, в рамках этого, отношения со странами “Восточного партнерства”, отметив важность саммита “Восточного партнерства”, который должен состояться в ноябре в Вильнюсе.

Отдельную обеспокоенность министры выразили внутренней ситуацией в России, и, в частности, последним развитием событий относительно неправительственных общественных организаций.

Дискуссия относительно дальнейших отношений с Россией будет продолжена на заседании Европейского Совета 14-15 марта.