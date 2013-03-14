В Китае избрали нового председателя страны

Как пишет РИА Новости, выборы нового главы государства состоялись на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва (ВСНП — высший орган государственной власти Китая) путем тайного голосования. Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. Председатель КНР избирается сроком на 5 лет и может занимать эту должность не более двух сроков.

Си Цзиньпин родился в июне 1953 года в провинции Шэньси в семье ближайшего сподвижника Мао Цзэдуна. Политик, которого причисляют к группе "принцев", детей высшей партийной элиты, окончил гуманитарно-социальный институт университета Цинхуа, где изучал марксистскую теорию и впоследствии получил степень доктора юридических наук.

В 80-х и 90-х годах Си Цзиньпин трудился по партийной линии в провинциях Хэбэй и Фуцзянь, где некоторое время являлся партсекретарем провинции. В начале 2000-х был переведен в провинцию Чжэцзян, где также был провинциальным партсекретарем, а затем в 2007 году непродолжительное время был городским секретарем Шанхая. В том же году он был включен в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, а в марте 2008 года был назначен вице-председателем КНР. На состоявшемся в ноябре 2012 года съезде компартии Китая Си Цзиньпин был избран ее генеральным секретарем, сменив на этом посту Ху Цзиньтао.

Избрание Си Цзиньпина главой государства завершает процедуру передачи власти "пятому поколению" вождей КНР, начатую на ноябрьском съезде партии. Окончательно новый эшелон власти будет сформирован после утверждения кандидатуры премьера Госсовета Китая, его заместителей и руководителей ключевых ведомств. В заключительный день работы ВСНП, 17 марта, председатель КНР выступит с первой официальной речью, после чего новый премьер, которым, вероятно, станет нынешний вице-премьер Ли Кэцян, даст первую пресс-конференцию.