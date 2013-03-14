Врио президента Венесуэлы уже говорит, что на выбор Папы с небес повлиял Чавес

"Мы знаем, что наш команданте достиг этих высот (неба), он находится напротив Христа. Что-то такое он сделал, чтобы Папой стал южноамериканец... и Христос сказал - пришло время Южной Америки", - цитируют слова Мадуро венесуэльские СМИ.

"Того и гляди, он (Чавес) соберет на небе учредительное собрание, чтобы изменить церковь во всем мире, и чтобы народ, - настоящий народ Христа, - правил миром", - сказал Мадуро на открытии международной книжной ярмарки в Каракасе. Его слова вызвали улыбки у присутствовавших в зале.

В среду стало известно, что новым Папой Римским впервые стал латиноамериканец - архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан. С балкона Собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа"). Новый Папа Римский принял имя Франциск. Конклав кардиналов избрал папу вечером в среду, на второй день заседания конклава, во время пятого голосования.

РИА Новости