Врио президента Венесуэлы уже говорит, что на выбор Папы с небес повлиял Чавес
Врио президента Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что скончавшийся на прошлой неделе Уго Чавес, "находясь на небесах", мог повлиять на то, что новым Папой Римским стал латиноамериканец.
"Мы знаем, что наш команданте достиг этих высот (неба), он находится напротив Христа. Что-то такое он сделал, чтобы Папой стал южноамериканец... и Христос сказал - пришло время Южной Америки", - цитируют слова Мадуро венесуэльские СМИ.
"Того и гляди, он (Чавес) соберет на небе учредительное собрание, чтобы изменить церковь во всем мире, и чтобы народ, - настоящий народ Христа, - правил миром", - сказал Мадуро на открытии международной книжной ярмарки в Каракасе. Его слова вызвали улыбки у присутствовавших в зале.
В среду стало известно, что новым Папой Римским впервые стал латиноамериканец - архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан. С балкона Собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа"). Новый Папа Римский принял имя Франциск. Конклав кардиналов избрал папу вечером в среду, на второй день заседания конклава, во время пятого голосования.