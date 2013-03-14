Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной депутатами на сессии Европарламента в Страсбурге.

”За” проголосовали 536 депутатов, против – 111, воздержались – 44.

Резолюция, в частности, предусматривает распределение мест в следующем составе Европарламента в 2014-2019 годах между странами-членами ЕС так, чтобы не превысить установленный Лиссабонским соглашением лимит на количество депутатов –751, а также учесть присоединение Хорватии к ЕС с 1 июля этого года.

В документе, одобренном депутатами, отмечается, что на сегодняшний день в составе Европарламента насчитывается 754 депутата, а после присоединения Хорватии их количество должно возрасти на 12 - до 766-ти. Вместе с тем, Лиссабонское соглашение предусматривает, что максимальное количество депутатов Европарламента не должно превышать 751.

Таким образом, Европарламенту необходимо сократить 15 депутатов.

Одобренная сегодня резолюция предусматривает, что три места будут освобождены за счет уменьшения количества депутатов от Германии с 99 до 96 человек (на сегодняшний день большее, чем максимально допустимое, количество депутатов от Германии объясняется переходными положениями Лиссабонского соглашения ЕС), а также уменьшения на одно место представительств 12-ти других стран-членов ЕС в Европарламенте: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Португалии и Румынии.

Новые предложения будут переданы лидерам стран-членов ЕС, где они должны быть утверждены единодушно, после чего Европарламент должен будет еще раз дать свое согласие.

Новые выборы в Европарламент должны состояться в мае 2014 года.