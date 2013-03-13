"Газпром" стремится купить греческую корпорацию

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам визита А.Миллера в Грецию.

«В ходе визита состоялась рабочая встреча с премьер-министром Греческой Республики Антонисом Самарасом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, были рассмотрены перспективы участия «Газпрома» в приватизации греческой Группы DEPA», - говорится в сообщении.

Также прошла встреча А.Миллера и министра развития Греческой Республики Костиса Хадзивакиса, в рамках которой была обсуждена текущая и будущая деятельность компании на энергетическом рынке Греции.

Поставки российского природного газа в Грецию начались в 1996 году. По предварительным данным, в 2012 году «Газпром» поставил в Грецию 2,5 млрд куб. м газа.

29 февраля 2012 года Правительство Греции объявило о начале тендерной процедуры по приватизации государственной газовой корпорации DEPA.

Корпорация DEPA занимается оптовыми закупками, торговлей и поставками природного газа промышленным потребителям и домохозяйствам Греции. В настоящее время Греческой Республике принадлежит 65% акций компании, еще 35% находятся в собственности у местной нефтеперерабатывающей компании Hellenic Petroleum S.A.

Как сообщал УНИАН, 21 января «Газпром» предложил за греческую государственную газовую компанию DEPA 1,9 млрд евро, чем вызвал недовольство США.

По данным интернет-сайт греческой деловой газеты «Имерисия», «Газпром» и еще одна российская компания «Негуснефть» из группы «Синтез» вошли в число пяти претендентов на приватизацию греческой газовой монополии.

«Вашингтон не скрывает обеспокоенности перспективой перехода DEPA под российский контроль. Россияне подняли планку очень высоко, говоря о суммах порядка 1,9 миллиарда евро, что подчеркивает их серьезный геополитический интерес», - пишет «Имерисия». Покупка DEPA обеспечивает контроль над греческим рынком и прямой выход на европейский рынок.

Чтобы обеспечить соответствие европейским правилам, по которым компании-производители и поставщики не могут контролировать национальные сети и трубопроводы, «Газпром» отказался от заявки на покупку дочерней структуры DEPA - оператора газотранспортной сети DESFA, напоминает издание.